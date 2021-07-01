Состояние пятилетней девочки, пострадавшей в аварии с "Газелью", стабильное

| Фото: ОКБ №1 ВКонтакте | Фото: ОКБ №1 ВКонтакте

Состояние девочки, пострадавшей в ДТП с участием "Газели" и пассажирского автобуса, врачи оценивают как стабильное. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Девочка получает необходимую помощь в Областной клинической больницы № 2. Медики выявили у нее черепно-мозговую травму средней тяжести, ушиб головного мозга, перелом основания черепа.

В состоянии пострадавшей в той же аварии женщины отмечены улучшения. В настоящее время она переведена из реанимации в отделение травматологии. Мужчина по-прежнему проходит лечение в реанимации, он стабилен, отмечают врачи.

Напомним, 9 июля на ул. Республики областного центра пьяный водитель "Газели" столкнулся с остановившемся пассажирским автобусом 11-го маршрута. От удара "Газель" загорелась. В ней погибли мужчина и женщина. Еще трое пассажиров были госпитализированы.

Расследование обстоятельств ДТП взял на контроль прокурор Тюменской области. В отношении мужчины, находившегося за рулем "Газели" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц".

В областном управлении ГИБДД рассказали, что устроивший смертельное столкновение водитель оказался нарушителем правил дорожного движения со стажем, он привлекался к административной и уголовной ответственности за пьяную езду и бегство с места происшествия. Кроме того, мужчина на два года лишен водительских прав.

Николай Ступников