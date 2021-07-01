Спецназ Росгвардии ликвидировал бандгруппу на учениях в Новоуральске
Бандитскую группировку ликвидировал спецназ в рамках масштабного оперативно-стратегического учения Росгвардии "Заслон-2021" в Новоуральске, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно легенде, пять членов преступной группы совершили подрыв взрывного устройства и обстреляли караул, сопровождавший специальный груз. Бойцы караула ликвидировали двух боевиков, три преступника сумели скрыться.
Для поиска нападавших выдвинулась воздушная поисково-штурмовая группа. Позже налетчики были блокированы. В ходе операции две разведывательные группы спецназа ликвидировали оставшихся бандитов, которые пытались оказать сопротивление.
На месте происшествия изъяты два пистолета Макарова, три автомата Калашникова и одно самодельное взрывное устройство. Резервный караул специальный груз доставил в пункт назначения.