Спецназ Росгвардии ликвидировал бандгруппу на учениях в Новоуральске

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Бандитскую группировку ликвидировал спецназ в рамках масштабного оперативно-стратегического учения Росгвардии "Заслон-2021" в Новоуральске, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно легенде, пять членов преступной группы совершили подрыв взрывного устройства и обстреляли караул, сопровождавший специальный груз. Бойцы караула ликвидировали двух боевиков, три преступника сумели скрыться.

Для поиска нападавших выдвинулась воздушная поисково-штурмовая группа. Позже налетчики были блокированы. В ходе операции две разведывательные группы спецназа ликвидировали оставшихся бандитов, которые пытались оказать сопротивление.

На месте происшествия изъяты два пистолета Макарова, три автомата Калашникова и одно самодельное взрывное устройство. Резервный караул специальный груз доставил в пункт назначения.