Вакцинированные участники форума СУП -2021 получат 20% скидку на билеты

| Фото: Форум СУП ВКонтакте | Фото: Форум СУП ВКонтакте

Более 1 тыс. человек подали заявки на IX Международный предпринимательский форум СУП в Тюмени 20-22 августа. Впервые он пройдет на трех площадках города. Вакцинированные участники смогут приобрести билеты с 20% скидкой.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель пресс-службы ТРО "Опора России" Марина Белкина-Пак.

"В этом году участников форума может быть более 2 тысяч человек, так как он пройдет на трех площадках - ДК "Нефтяник", мультицентр "Контора пароходства" и креативное пространство Factura. Те участники, что имеют на руках сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, получат 20 процентов скидки на покупку билета вне зависимости от категории", - говорит Марина.

Сразу несколько отличительных особенностей имеет тюменский бизнес-форум в 2021 году. Во-первых, он получил статус международного. По словам Марины Белкиной-Пак, это произошло благодаря участию Росмолодежи.

"Гостями форума станут представили из разных стран, плюс к нам приедут эксперты из Министерства образования и науки, Минэкономразвития, ассоциации "Мой бизнес" и другие", - добавила руководитель пресс-службы региональной "Опоры России".

Еще одно новшество - проведение V инновационного форума INNOWEEK на площадке форума. Регистрация стартаперов продолжится до 1 августа.

"Важная особенность форума СУП – это то, что он один-единственный в России, который посвящен развитию молодежного предпринимательства", - подчеркнула Марина Белкина-Пак.

Анжела Лебедева