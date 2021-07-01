Первые 80 команд зарегистрировались на тюменский форум INNOWEEK-2021

| Фото: форум INNOWEEK ВКонтакте | Фото: форум INNOWEEK ВКонтакте

Первые 80 команд прошли регистрацию на V форум INNOWEEK, который в 2021 году впервые станет одной из площадок IX Международного cлета успешных предпринимателей 20 - 22 августа. Еще одной из особенностей мероприятия станет то, что в этот раз не будет битвы стартапов, а пройдет питчинг-сессия.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель форума INNOWEEK Александра Самойлович.

"На INNOWEEK создадут экспертный совет, который поможет отобрать технологические проекты по разным трекам для дальнейшей реализации. Пройдет питчинг – отбор лучших проектов. Битвы стартапов не будет в этот раз. Победители получат поддержку от таких партнеров как "Фармсинтез" и агрохолдинг "Юбилейный". Также у нас есть генеральный партнер и несколько фондов в том числе Сколково, которые готовы профинансировать интересные стартапы", - говорит Александра.

Всего организаторы ждут заявки от примерно 200 команд. Из которых 50 смогут рассчитывать на финансовую поддержку.

По словам Самойлович, к участию в инвестиционном форуме приглашаются инвесторы и действующие, и будущие, и предприниматели, которые могут для себя найти реальные партнерские связи. Проекты, которые поддержат инвесторы, будут реализованы не только в Тюмени, России, но и в странах СНГ и так далее, заметила она.

При этом сумму поддержки бизнес-идеи определяет технологический партнер, она может варьироваться от 500 тыс. рублей до 10 млн рублей, в зависимости от качества проекта и заинтересованности инвестора.

Анжела Лебедева