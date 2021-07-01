Памятник борцам за Победу открыли в тюменском сквере Пограничников

| Фото: пресс-служба ТРО «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО «Единая Россия»

Памятник борцам за Победу открыли в тюменском сквере Пограничников. Боевой танк Т-54 и информационные плиты рядом с ним установили при поддержке проекта "Историческая память" партии "Единая Россия", сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

Идея установить в сквере раритетный экспонат принадлежит ветеранам-пограничникам Тюменской области. Руководитель общественной организации Нуртдин Ибрагимов обратился в региональную приемную партии с просьбой помочь им в реализации проекта "Танк Победы — история фронтовой Тюмени". Его инициативу сразу поддержали депутат Государственной Думы, член фракции "Единая Россия" Николай Брыкин и депутат-единоросс Тюменской областной думы Юрий Баранчук.

Новый памятник включает в себя сам танк и две стелы из природного камня с размещенной на них информацией исторического содержания. Левая стела рассказывает о вооружении, имуществе и боевой технике, производимых в Тюмени и поставляемых фронту. Правая же призвана увековечить память о людях нашего края, внесших личный вклад в дело борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.

"Это действительно уникальное событие для города. Таких боевых образцов в Тюменской области немного. Несколько месяцев понадобилось, чтобы найти танк Т-54, перевезти к нам, отреставрировать. В сквере всегда много отдыхающих, молодежи, и здесь они могут знакомиться с историей фронтовой Тюмени, узнавать о том, какой вклад в Победу сделали наши земляки", — отметил Николай Брыкин.

Установленный в сквере танк носит необычное название — "Сорокинский мопровец", рассказал депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Николай Токарчук. Именно он подсказал общественникам эту идею.

В годы войны колхозники Сорокинского района подарили такой танк фронту. Боевая машина воевала в подразделении Кравченко. Ездила передавать его в военное подразделение жительница Сорокино Ефросинья Малахова. На стеле увековечили и память об этой женщине, и текст телеграммы правительства с благодарностью в адрес колхозников за помощь, которую они оказали.

"В годы войны люди объединялись и сдавали свои сбережения, чтобы на эти средства были построены танки, самолёты и другое вооружение. На стелах как раз можно прочесть, сколько средств было собрано, как назывались колонны техники, которые отправлялись на фронт благодаря помощи жителей региона", — подчеркнул Николай Токарчук.

Нуртдин Ибрагимов поблагодарил всех, кто помог реализовать идею с памятным знаком: "Сквер Пограничников — любимое место отдыха наших служащих, ветеранов и их семей, всех местных жителей. Здесь ребята могут больше узнать о службе своих отцов и дедов, а заодно и о событиях Великой Отечественной войны. Мы стараемся заботиться о сквере, развивать его, проводить здесь военно-патриотическую работу".