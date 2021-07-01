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Вопросы по выплатам детских пособий наиболее часто задают тюменцы через единый социальный телефон

Общество, 11:25 22 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет, ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и назначение регионального маткапитала, - самые популярные вопросы, которые задают граждане через единый социальный телефон Тюменской области 8 (3452) 6-8888-6.

Всего на него поступило более 74 тыс. обращений за первое полугодие 2021 года, сообщает региональный департамент социального развития региона.

Дополнительно принято свыше 15 тыс. обращений по социальным вопросам в информационно-справочной службе Тюменской области по номерам (3452) 566-330, 8-800-100-12-90.

Основные темы обращений связаны со статусом предоставления и порядком получения услуг.

Тюменцам напоминают, что получить информацию о мерах социальной поддержки, предоставляемых органами социальной защиты населения области, можно также на региональном портале госуслуг в разделе "Социальное обеспечение" и на сайте центра обеспечения мер социальной поддержки.

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# горячая линия , социальная поддержка , социальные выплаты

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