Тюменцев приглашают на кинолекторий "Дети Дон Кихота"

| Фото: kinopoisk | Фото: kinopoisk

Тюменцев приглашают на показ и обсуждение фильма Евгения Карелова "Дети Дон Кихота" 25 июля, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Мероприятие пройдет в музейном комплексе им. Словцова в рамках традиционного кинолектория "Образ врача в отечественном кино". Начало в 15 часов.

Поучительная трагикомедия рассказывает о многодетной семье. Супруги Бондаренко работают врачами и живут по высоким моральным принципам, стараясь помочь окружающим. За чрезмерную принципиальность и готовность жертвовать собой ради этих принципов трое сыновей называют отца Дон Кихотом и порой посмеиваются над ним.

Многие историки отечественного кино полагают, что герой Анатолия Папанова полностью соответствует сложившемуся в оттепельном кино канону врача-рыцаря, героически преодолевающего сложность жизненных обстоятельств.

Во время встречи лектор Наталья Соколова расскажет не только о создателях фильма, но попробует объяснить смыслы, скрытые за внешней простотой киноистории. Для этого вместе со слушателями-зрителями она обратится к образу Дон Кихота, герою романа Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" (1605 год).

Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 45-35-90