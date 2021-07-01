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На Ямале построят арктическую станцию "Снежинка"

Общество, 18:36 22 июля 2021

Instagram-аккаунт губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова | Фото: Instagram-аккаунт губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

Международная научная станция "Снежинка" на Ямале станет полигоном для исследований в разных областях – зеленой энергетики, состояния вечной мерзлоты, быта коренных народов и многих других.

Об этом сообщает в своем Instagram-аккаунте губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов.

Станция разместится между склонами Полярного Урала и Нефритовым озером и станет базой для российских и иностранных исследователей. В реализации проекта примет участие Московский физико-технический институт.

Ученые уже проводят геодезические работы и исследуют возможности для автономного функционирования станции – на водородной, ветряной и солнечной энергии.

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# вечная мерзлота , коренные народы Севера , наука , Полярный Урал , Ямал

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