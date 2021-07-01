В Тобольске убирают поваленные ветром деревья
| Фото: администрация Тобольска
Около 100 обращений по поводу поваленных деревьев поступило от жителей Тобольска в администрацию города. Еще около 50 деревьев обнаружили сотрудники кладбища.
Весной и летом в Тобольске дважды дул сильный шквалистый ветер. Последствиями стали массовые падения деревьев.
С мая подрядная организация уже убрала 37 поваленных деревьев. С 29 июля начнутся работы по уборке еще 148 деревьев, сообщает администрация муниципалитета.