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В Тобольске убирают поваленные ветром деревья

Общество, 17:23 22 июля 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Около 100 обращений по поводу поваленных деревьев поступило от жителей Тобольска в администрацию города. Еще около 50 деревьев обнаружили сотрудники кладбища.

Весной и летом в Тобольске дважды дул сильный шквалистый ветер. Последствиями стали массовые падения деревьев.

С мая подрядная организация уже убрала 37 поваленных деревьев. С 29 июля начнутся работы по уборке еще 148 деревьев, сообщает администрация муниципалитета.

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# деревья , Тобольск

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