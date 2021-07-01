В Тобольске убирают поваленные ветром деревья

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Около 100 обращений по поводу поваленных деревьев поступило от жителей Тобольска в администрацию города. Еще около 50 деревьев обнаружили сотрудники кладбища.

Весной и летом в Тобольске дважды дул сильный шквалистый ветер. Последствиями стали массовые падения деревьев.

С мая подрядная организация уже убрала 37 поваленных деревьев. С 29 июля начнутся работы по уборке еще 148 деревьев, сообщает администрация муниципалитета.