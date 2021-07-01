Масштабный субботник пройдет в Тюмени 24 июля

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Масштабный летний субботник пройдет в Тюмени в преддверии Дня города 24 июля. Как сообщает городская администрация, тюменцы с краской и кисточками, секаторами и граблями будут работать в парках и на улицах всех округов областного центра.

В Центральном административном округе специалисты городского имущественного казначейства очистят от мусора ул. Алебашевскую, а сотрудники департамента земельных отношений будут трудиться вдоль дамбы по ул. Береговой.

Специалисты департамента безопасности жизнедеятельности планирует собрать мусор вдоль дамбы от ул. Челюскинцев до территории бывшего фанерного комбината и вырубить там поросль.

На территории Калининского округа субботник проведут 90 специалистов администрации города. Работа будет сосредоточена у водных объектов: пруда Оловянникова, Цимлянского озера и в логе реки Тюменки.

В Ленинском округе сотрудники управы и службы заказчика по благоустройству будут рыхлить приствольные лунки у деревьев и вырезать поросль в сквере Якова Неумоева. На территории округа в субботнике примут участие 150 человек.

Специалисты управ обеспечат участников необходимым инвентарем: мешками для мусора, перчатками, краской.

По вопросам организации субботника горожане могут обратиться в управы административных округов. Восточный административный округ: 51-02-77; Калининский: 43-27-80; Ленинский: 20-90-93; Центральный: 35-34-73.