На трассе Екатеринбург - Тюмень перекроют участок в районе Камышлова

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

О перекрытии участка трассы Екатеринбург - Тюмень возле Камышлова предупреждает водителей Уралуправтодор.

На время работ на мостах предусмотрено полное закрытие участка с 127 по 133 км. Ограничения вводятся с 6 утра 26 июля по 28 июля включительно. Со 6 утра 2 августа по 4 августа включительно. С 6 утра 7 августа по 10 августа включительно и с шести утра 13 августа по 16 августа включительно.

Водители могут объехать участок через Камышлов и с. Обуховское. Со стороны Сухого Лога в сторону Екатеринбурга движение открыто, в сторону Тюмени можно будет объехать по региональной автомобильной дороге Камышлов - Сухой Лог через Камышлов.