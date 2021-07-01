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На трассе Екатеринбург - Тюмень перекроют участок в районе Камышлова

Общество, 09:17 23 июля 2021

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

О перекрытии участка трассы Екатеринбург - Тюмень возле Камышлова предупреждает водителей Уралуправтодор.

На время работ на мостах предусмотрено полное закрытие участка с 127 по 133 км. Ограничения вводятся с 6 утра 26 июля по 28 июля включительно. Со 6 утра 2 августа по 4 августа включительно. С 6 утра 7 августа по 10 августа включительно и с шести утра 13 августа по 16 августа включительно.

Водители могут объехать участок через Камышлов и с. Обуховское. Со стороны Сухого Лога в сторону Екатеринбурга движение открыто, в сторону Тюмени можно будет объехать по региональной автомобильной дороге Камышлов - Сухой Лог через Камышлов.

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# ремонт дороги , Уралуправтодор

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