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В ТюмГУ число заявлений от абитуриентов удвоилось по сравнению с 2020 годом

Общество, 15:00 23 июля 2021

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

24 тыс. 772 заявления подали абитуриенты в ТюмГУ за неделю до окончания приема документов на направления бакалавриата, специалитета. В 2020 году к этой дате заявлений было почти в два раза меньше, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В учебном заведении такую статистику поясняют новыми правилами приема. По ним поступающий в 2021 году может подать документы не на три, а на пять направлений бакалавриата/специалитета в одном университете. То есть, возможно, ТюмГУ уже выбран, а вот в направлении абитуриент еще сомневается.

Без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников поступает 17 человек, а также четыре чемпиона Европы.

На данный момент среди подавших заявления 71 стобалльник. Набирает популярность прием на целевое обучение, в головном вузе 158 заявлений от ребят, претендующих на места в пределах целевой квоты.

Популярными здесь выступают - педагогические направления и специальности Института математики и компьютерных наук.

На программы магистратуры подано 1 тыс. 49 заявлений, в 2020 году на эту дату их было 678.

Документы в магистратуру можно подать до 18 часов 29 июля. Заявления могут быть приняты без наличия документа об образовании.

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# прием абитуриентов , ТюмГУ

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