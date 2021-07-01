В тюменском дворе заменят аварийные деревья

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

58 аварийных насаждений снесут в Тюмени в рамках благоустройства двора в центре города, сообщает администрация муниципалитета. На их месте высадят 60 молодых деревьев и кустарников.

Жителям домов по адресам: ул. Профсоюзная, 79, ул. Советская 124, 126, ул. Хохрякова, 78, 80, 95, 97, на месте рассказали о предстоящих работах по обустройству территории.

Подрядчик показал, где вскоре появятся автомобильные парковки, детские и спортивные сооружения, пешеходные дорожки. Последние решили перенести подальше от отмостки домов из-за скатной крыши и опасности схода снега зимой.

Сейчас во дворе идет замена всех сетей: водоснабжения, отопления и канализации.