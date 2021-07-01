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В Тюмени продлили ограничения на посещение городских лесов

Общество, 18:37 23 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ограничения на посещение городских лесов Тюмени продлены до 12 августа, сообщает администрация муниципалитета.

Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности в связи с введением на территории Тюменской области особого противопожарного режима по погодным условиям. На лесных участках, находящихся в собственности города, запрещено пребывание граждан, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях.

Ограничения на пребывание в лесах не распространяются на людей, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах.

Перечень оборудованных зон отдыха, на которые не распространяются ограничения на посещение, размещен на официальном портале администрации Тюмени.

Также ограничения не распространяются на посещение Гилевской рощи.

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# Гилевская роща , леса , ограничения , пожароопасный сезон

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