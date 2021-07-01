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Оставляющих мусор в лесу в Комарово засечет фотоловушка

Общество, 18:59 23 июля 2021

МКУ «ЛесПаркХоз» | Фото: МКУ «ЛесПаркХоз»

Фотоловушку на устроителей стихийных свалок установили в лесу у жилого района Комарово Тюмени. Об этом сообщает МКУ "ЛесПаркХоз".

Устройство работает как камера видеонаблюдения, настроенная на фиксацию движений. В 2021 году в этом городском лесу уже дважды проводилась уборка территории, а после зимы вывозилась несанкционированная свалка мусора.

Фотоловушка поможет установить злостных нарушителей и пресечь засорение леса.

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# городские леса , Леспаркхоз , несанкционированные свалки

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