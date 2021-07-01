Оставляющих мусор в лесу в Комарово засечет фотоловушка

| Фото: МКУ «ЛесПаркХоз» | Фото: МКУ «ЛесПаркХоз»

Фотоловушку на устроителей стихийных свалок установили в лесу у жилого района Комарово Тюмени. Об этом сообщает МКУ "ЛесПаркХоз".

Устройство работает как камера видеонаблюдения, настроенная на фиксацию движений. В 2021 году в этом городском лесу уже дважды проводилась уборка территории, а после зимы вывозилась несанкционированная свалка мусора.

Фотоловушка поможет установить злостных нарушителей и пресечь засорение леса.