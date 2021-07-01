Шесть тюменских школ получили финансовую поддержку на проекты летних лагерей

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент образования и науки Тюменской области во ВКонтакте

Шесть тюменских школ получили денежную поддержку по итогам конкурса проектов лагерей с дневным пребыванием "Добро пожаловать!" в рамках областной программы "Развитие образования и науки".

Первое место поделили Абатская школа № 1 и Усовская школа Сладковского района. Второе место - третья и четвертая школы Ялуторовска. Тройку победителей замкнули проекты Мальковской школы Тюменского района и Суерской - Упоровского района.

Победители и призеры уже воплощают свои проекты, используя финансовую поддержку, полученную в результате конкурса.

Так, в лагере с дневным пребыванием детей "Планета успеха и дружбы" средней школы № 3 Ялуторовска реализуются проект "#ПутешествиепоРодномукраю". Как рассказала замдиректора по воспитательной работе Елена Роженцева, он направлен на включение ребят в краеведческую работу, осознание роли экологической культуры. В его реализации участвует социальный партнер школы – Центр туризма и детского творчества. На первой смене ребята познакомились с технологией лазерной резки. На станке с числовым программным управлением они вырезали карту Тюменской области в виде мозаики из пазлов - своеобразную настольную обучающую игру для школьников.

Частью проекта стала разработка словаря топонимов. Одно из занятий, посвященное истории Ялуторовска, Тобольска и Заводоуковска, провел студент второго курса Тобольского пединститута, филиала ТюмГУ, выпускник школы № 3. Ребята под его руководством провели геральдическое исследование.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, проект завершится на третьей смене, где участники создадут инфографику о Тюменской области и гербы городов с использованием 3D-ручек.