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В Ишиме создадут новые стрит-арты

Общество, 14:38 24 июля 2021

пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Генерации среди креативных жителей, которые предложат идеи для дизайна 5 новых стрит-артов, пройдут в мультицентре "Моя территория" в Ишиме (ул. Ленина, 7) 26 и 27 июля, начало в 18 часов.

Мероприятия пройдут в формате фокус-групп среди креативной молодежи и представителей культуры города. Участники обсудят детали будущих стрит-артов в соответствии с личным видением и дизайн-кодом города. Разберут, какой смысл необходимо заложить в эскизы рисунков, в каком стиле они будут выполнены и в каких местах разместятся.

В программе каждого дня: 2 генерации и дизайн-сессия "Город. Каким его видим?". Ишимцы рассмотрят варианты фотографий арт-стен "до" и "после" прорисовки граффити с помощью фотошопа. Задача участников: на примерах разобрать, как уличное искусство может преобразить визуальное восприятие города. Все предложенные идеи согласуют с региональными художниками, итог воплотят в августе, пишет " Комсомольская правда-Тюмень".

"Мы соберем банк идей для будущих стрит-артов, которые не будут противоречить истории и культуре Ишима. Для нас важно выслушать мнения компетентных людей и привнести новое в дизайн-код города", - отметила менеджер проекта "Линии города" Татьяна Зубрилина.

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# Ишим , стрит-арт

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