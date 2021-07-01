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Тюменские школьники научились делать подкасты

Общество, 15:53 24 июля 2021

vk.com/chgkto | Фото: vk.com/chgkto

Пять записей в разговорном формате с приглашенными гостями - подкастов - создали участники первой смены проекта Z-CAMP в Тюмени.

Школьники делали все сами: от выбора темы до монтажа. Экспертами стали психологи, учителя, тюменские музыканты, а также студент ТюмГУ из Кореи, который рассказал об особенностях своей культуры.

Перед тем, как записать подкасты, участники собирали информацию по интересующим темам, искали гостей, учились беседовать, чтобы было интересно и им самим, и гостям, и будущим слушателям. Затем они самостоятельно монтировали получившиеся записи, подбирали музыку, придумывали названия и обложки для своих работ.

В голосовании за приз зрительских симпатий победил подкаст "Спичка". В нем подросток обсуждает с психологом интересующие вопросы и проблемы о взаимоотношениях между детьми и родителями. Прослушать этот и другие подкасты можно в сообществе проекта во ВКонтакте, передает "Мегатюмень".

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# подкасты , подростки

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