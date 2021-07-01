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Мультицентр "Контора пароходства" приглашает тюменцев на летнюю площадку

Общество, 20:19 24 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возможность посещать арт-кружок "Без обид" с кинопросмотром и дискуссией об искусстве, встречи книжного клуба "Другой разговор", мастер-классы по сальсе предоставляет мультицентр "Контора пароходства" в Тюмени.

Всех желающих приглашают на летнюю площадку, которая по мнению руководителя по развитию мультицентра Марии Копытовой, в этом году стала уютнее.

"Здесь появилась сцена для музыкальных концертов и танцевальных мастер-классов, столы и лавочки, которые уже полюбили участники местного шахматного комьюнити. Сейчас это одна из самых популярных открытых площадок в Тюмени, и мы планируем проводить серию бесплатных мероприятий с тюменскими организаторами до конца лета", - отметила она.

Как напоминает Moi-portal.ru, обо всех событиях на летней площадке у "Конторы пароходства" можно узнать на сайте конторапароходства.рф. Афиша обновляется каждую неделю.

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# Контора пароходства , мастер-класс

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