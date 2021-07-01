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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским охотникам помогает искусственный интеллект

Общество, 17:05 24 июля 2021

rosleshoz.gov.ru | Фото: rosleshoz.gov.ru

95,5 % заявлений на предоставление услуг поступило в Госохотдепартамент Тюменской области в 2020 году в электронном виде, сообщает ведомство.

Также 2020 году при помощи системы "Охотуправление" запущен механизм автоматического распределения разрешений с элементами искусственного интеллекта, а также "Личный кабинет охотника", сервис "Возврат сведений о добыче охотничьих ресурсов".

Осуществлен переход на взаимодействие с МФЦ через "Модуль событий" с использованием QR-кодов, а также проведен первый в России электронный аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения.

По данным департамента информатизации региона, на портале услуг Тюменской области жителям доступно более 220 государственных и муниципальных услуг, которые можно получить в электронном виде.

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# Госохотдепартамент

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