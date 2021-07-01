Заводоуковские музейщики знакомят с историей юных земляков и гостей округа

| Фото: Заводоуковский краеведческий музей во ВКонтакте | Фото: Заводоуковский краеведческий музей во ВКонтакте

"Добро пожаловать в Заводоуковск" - такую пешеходную экскурсию по центральной части города специалисты местного музея провели для ребят, отдыхающих на летней досуговой площадке детской библиотеки.

Они рассказали ребятам об истории края, о заводоуковских хлеборобах, познакомили с творчеством художника Поповича, поведали об истории создания пешеходного бульвара, о гербе Заводоуковска, и о том, почему привокзальную площадь именуют "сердцем города".

Для отдыхающих в SPA-отеле "Ингала" сотрудники музея провели лекцию "Тайны Ингальской долины" и рассказали об археологических памятниках городского округа. С помощью видеопрезентации слушатели смогли перенестись на 8 тыс. лет назад, в каменный век, к поселениям древних угров - предкам современных ханты и манси. Они жили оседло и занимались рыболовством. Лектор рассказал и о великом переселении народов, установлении тюркского каганата, монгольском нашествии и появлении сибирского ханства, сообщает заводоуковский краеведческий музей.