Сизифов труд, нейросказки, класс усталости: в тюменском "Космосе" представили перфомансы лаборатории "Фиджитал"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Пять проектов перфоманса получили путевку в жизнь от экспертов лаборатории "Фиджитал" в МТЦ "Космос". 24 и 25 июля тюменцы могли с утра до вечера посещать одновременно несколько постановок, которые в основном связаны с человеческими переживаниями, страхами и проблемами.

Москвички Маша Свиридова и Анна Гордеева погрузили зрителей в класс усталости. В темном кабинете, за партами они в небольшой по длине гофрированной трубке переплели несколько проводов. Ее после заполнения анкеты предлагалось сломать, хотя бы надломить.

Перфоманс "Класс усталости" - это исследование, признаются девушки, которые целенаправленно изучают мультимедиа. Маша по основному образованию инженер химического машиностроения, но окончила Школу Родченко. Анна – врач, которая сейчас работает дизайнером.

"Мы выбрали исследование, которое основано на усталости, усталости цикличности. Я занималась технической частью. Усталость – это протест. Работает сопротивление материалов, когда на него сильно давят. В какой-то момент происходит разрыв, слом. И это становится другим материалом, другой вещью. Такая эволюция после слома", - сказала Маша Свиридова.

По словам Анны Гордеевой, усталость не должны восприниматься как что-то негативное: "Это всего лишь симптом, знак о том, что тебя на самом деле не устраивает. После того, как усталость метафорически сломана, преодолена, наступает следующий цикл. Поэтому у нашего перфоманса открытый конец".

Перфомансы "Нейросказки", "Класс усталости", "В десны", "FAKE|FACE" и "Сизиф ТВ" - финальные работы участников "Фиджитал", среди которых есть тюменцы, москвичи, питерцы и израильтяне. Лаборатория состояла из нескольких частей: образовательная, отбор проектов и их реализация.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил куратор направления "Перфоманс", режиссер, медиа-художник из Санкт-Петербург Иван Заславец.

"Авторами проектов стали люди из разных городов, не обязательно с актерским, театральным образованием. Было интересно работать с идеями, которые предлагали участники "Фиджитал". Многие перфомансы с открытым финалом – это здорово. Перспектива у лаборатории большая, хотя она во многом зависит от того, как ее поддержат со стороны. Как люди этим будут интересоваться. Современное искусство оно не простое, но очень интересное. Этим нужно заниматься, исследовать, пробовать и ставить", - подытожил Иван Заславец.

Анжела Лебедева