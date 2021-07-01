Пять электрокардиографов получили медики Нижнетавдинского района

| Фото: областной больницы № 15 | Фото: областной больницы № 15

Пять электрокардиографов с функцией телемедицинской связи поступили в ФАПы Нижнетавдинского района. Теперь в распоряжении врачей областной больницы № 15 и фельдшеров ФАПов всего около двух десятков аппаратов теле-ЭКГ, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Не только врачи, но и медицинские сестры, и фельдшеры обучены работать с такими аппаратами, – сообщила главная медицинская сестра Областной больницы № 15 Ольга Кильганова. – Ведь мы используем их в ФАПах и во время выездной диагностики в отдаленных населенных пунктах. Тем фельдшерско-акушерским пунктам, где еще нет своего ЭКГ, прибор выдают на время профилактических обследований населения. Но, конечно, мы стремимся постепенно обеспечить такой техникой все ФАПы. Этот прибор как будто создан именно для сельской медицины!".

Телекардиографы действительно идеальны для работы в полевых условиях. Они не просто регистрируют ЭКГ, но и передают данные по беспроводной сети. Это значит, фельдшер ФАПа может в любой момент проконсультироваться по результатам исследования с врачом-кардиологом из Областной больницы № 15 или, при необходимости, даже со специалистом из Тюменской областной больницы № 1.

"Насколько важно иметь теле-ЭКГ в ФАПе, я убедилась на собственном опыте, – рассказала фельдшер села Карагандинское Надежда Малыгина. – Когда ко мне обратилась пациентка пенсионного возраста с тревожными симптомами, выявить ишемическую болезнь сердца в самом начале острой фазы можно было только при помощи ЭКГ. А возможность немедленно проконсультироваться с кардиологом и принять коллегиальное решение об экстренной госпитализации пациентки позволила нам максимально эффективно оказать требуемую помощь. Бригада скорой прибыла быстро, в профильном отделении пациентку уже ждали специалисты и инфаркта, со всеми его тяжелыми последствиями для здоровья, удалось избежать".

Отметим, новое оборудование поступило в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".