СберБанк запустил льготную ипотеку под 6% на частные дома

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Новую льготную ипотечную программу на строительство жилого дома с минимальной ставкой 6% запустил Сбербанк. Ставку субсидирует Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Срок действия программы — до 1 октября 2021 года. Максимальная сумма кредита в Тюменской области - 6 млн рублей. Максимальный срок кредитования — 20 лет, первоначальный взнос — 20%.

Строительство дома должно осуществляться по договору с подрядной организацией из списка рекомендованных банком на имеющемся в собственности земельном участке. На данный момент в стране 65 таких подрядчиков. В Тюменской области работает пока единственный поставщик услуг, входящий в список одобренных финансовой организацией. Компания "Дом от заводов" проектирует и строит одно-, двух- и трехэтажные коттеджи. Для покупателей доступны дома с гаражом и мансардой. Заявки еще шести местных подрядчиков сейчас находятся на рассмотрении.

По словам директора ООО "Дом от заводов" Дмитрия Вешкурцева, сотрудничество со Сбербанком значительно увеличило количество обращений в компанию, а также позволило имеющимся клиентам рассматривать возможность строительства дома в более широкой комплектации.

"Мы видим рост спроса россиян на индивидуальные дома на фоне пандемии и выгодных предложений по ставкам. Программа льготной ипотеки под 6% на частные дома была запущена всего пару недель назад, но уже сейчас мы видим реальный интерес к этому предложению со стороны наших клиентов: за это время было подано 34 заявки и одобрено 13 кредитный займов", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Ипотечная программа также распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, возводимые застройщиками за счет кредитных средств банка. По таким проектам минимальная доступная ставка составит 4,6% годовых с учетом дисконта в рамках комплексного предложения банка для застройщиков и покупателей домов и земельных участков.

При строительстве жилого дома с привлечением подрядчика из списка рекомендованных банком в качестве обеспечения оформляется залог земельного участка, на котором планируется строительство.

Дополнительного обеспечения на период строительства не потребуется, если сумма кредита не превысит 3 млн рублей (для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 6 млн рублей), либо если дом и земля будут приобретены у застройщиков, находящихся на проектном финансировании.