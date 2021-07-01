Представители ТАЛК войдут в региональный совет по улучшению инвестклимата

admtyumen.ru admtyumen.ru

Диалог с предпринимательским сообществом и крупными региональными компаниями позволит внедрять лучшие практики содействия развитию конкуренции.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя решение о включении представителей АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" в состав регионального совета по улучшению инвестиционного климата, принятое на онлайн-заседании областного правительства.

АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" лидирует на региональном рынке лизинговых услуг и успешно реализует программы финансирования малого и среднего агробизнеса. При непосредственном участии компании продолжается работа по техническому перевооружению сельхозпредприятий.

Включение в состав областного совета по улучшению инвестиционного климата представителей крупных региональных институтов развития поможет органам власти и предпринимательскому сообществу более эффективно использовать меры государственной поддержки бизнеса, подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко