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Представители ТАЛК войдут в региональный совет по улучшению инвестклимата

Губернатор, 18:50 26 июля 2021

admtyumen.ru

Диалог с предпринимательским сообществом и крупными региональными компаниями позволит внедрять лучшие практики содействия развитию конкуренции.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя решение о включении представителей АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" в состав регионального совета по улучшению инвестиционного климата, принятое на онлайн-заседании областного правительства.

АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" лидирует на региональном рынке лизинговых услуг и успешно реализует программы финансирования малого и среднего агробизнеса. При непосредственном участии компании продолжается работа по техническому перевооружению сельхозпредприятий.

Включение в состав областного совета по улучшению инвестиционного климата представителей крупных региональных институтов развития поможет органам власти и предпринимательскому сообществу более эффективно использовать меры государственной поддержки бизнеса, подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Тюменская агропромышленная лизинговая компания

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