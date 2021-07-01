Тюменский психолог расскажет родителям о расстройствах пищевого поведения у подростков

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Прямой эфир "Что влияет на появление проблем с питанием" проведет заведующий сектором психологической и методической помощи регионального центра "Семья" Ирина Кислицина 29 июля, начало в 18 часов, сообщают организаторы.

Сложные жизненные ситуации и проблемы в семье могут стать причиной расстройства пищевого поведения подростка. Могут ли проблемы с питанием появиться из-за социального давления? Как проблемы с питанием влияют на психическое и физическое здоровье? Ответы на эти и другие вопросы участники эфира получат здесь.