  • 28 июля 202128.07.2021среда
  • USD73,8471
    EUR86,9919
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский психолог расскажет родителям о расстройствах пищевого поведения у подростков

Общество, 08:28 28 июля 2021

telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Прямой эфир "Что влияет на появление проблем с питанием" проведет заведующий сектором психологической и методической помощи регионального центра "Семья" Ирина Кислицина 29 июля, начало в 18 часов, сообщают организаторы.

Сложные жизненные ситуации и проблемы в семье могут стать причиной расстройства пищевого поведения подростка. Могут ли проблемы с питанием появиться из-за социального давления? Как проблемы с питанием влияют на психическое и физическое здоровье? Ответы на эти и другие вопросы участники эфира получат здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# подростки , психология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:53 28.07.2021Победители тюменского хакатона получат 300 тысяч рублей
08:40 28.07.2021Тюменцы могут выиграть билет на праздничный концерт в филармонии
08:28 28.07.2021Тюменский психолог расскажет родителям о расстройствах пищевого поведения у подростков
08:14 28.07.2021Победителей конкурса репортажной фотографии наградят в Тобольске 29 июля