Ученые назвали безопасную для сердца дозу алкоголя

| Фото: ОКБ №1 ВКонтакте | Фото: ОКБ №1 ВКонтакте

Ученые из Университетского колледжа Лондона оценили риск развития инфаркта, инсульта, стенокардии и смерти от остановки сердца у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зависимости от дозы ежедневно потребляемого ими алкоголя. Оказалось, что у тех, кто выпивает полбокала вина в день, риски ниже, чем у непьющих, а у потребляющих бокал вина или бутылку пива в день — примерно такие же, сообщает РИА Новости.

Ученые собрали сведения по более чем 48 тыс. мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями — случаи инфарктов, инсультов, стенокардии или смерти от сердечного приступа за последние 20 лет, а также информацию об их среднем потреблении алкоголя, полученную со слов участников.

Минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти ученые выявили у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в день. У тех, кто ежедневно выпивал 15 граммов — это эквивалентно половине бокала вина — риск был чуть выше, но все равно меньше, чем у тех, кто не пьет совсем. В одну группу с непьющими попали те, кто каждый день выпивал бутылку пива или полбутылки вина.

Риск повторного инфаркта или инсульта среди тех, кто пил по шесть граммов алкоголя в день, был на 50% ниже, чем у тех, кто не пил совсем, а риск смерти по любой причине — на 21% ниже.

Авторы считают, что безопасным для сердца можно признать употребление до 105 граммов алкоголя в неделю, что эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости. У тех же, кто пьет больше, риск острых сердечных заболеваний резко возрастает.

Исследователи отмечают, что их выводы основаны не на прямых наблюдениях, а на математической обработке данных, полученных из разных источников и в разное время.