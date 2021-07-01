В Тюмени на Метелевском водозаборе устранили запах ила

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудникам "Росводоканал Тюмень" удалось справиться с запахом ила на Метелевских водоочистных сооружениях. В настоящее время, чтобы обновить всю воду в городской системе, проводится промывка распределительной сети.

Об этом генеральный директор компании Андрей Максимов рассказал в ходе пресс-тура на очистные сооружения Метелевской станции 27 июля.

Напомним, что предельной низкий в 2021 году уровень воды в Туре в начале июля повысился на 255 см за несколько дней. По словам Андрея Максимова, по динамике изменения уровня воды в Туре, сегодня ситуация сравнима с той, что наблюдалась в 2012 году. Одновременно вдвое увеличился показатель цветности в исходной воде.

Чтобы устранить вызванный сезонными изменениями в реке запах, в фильтры Метелевских водоочистных сооружений загрузили 15 тонн активированного угля. В результате интенсивность запаха значительно снизилась.

При этом, как отметил генеральный директор "Росводоканал Тюмень", дозировка хлора не увеличивалась, эти действия водоканал обязан согласовывать с региональным Роспотребнадзором. "В последний раз это было сделано примерно полтора года назад, когда по Тюмени гулял ротавирус", - уточнил Максимов.

В настоящее время питьевая вода по всем микробиологическим показателям соответствует обязательным требованиям и безопасна в эпидемическом отношении.

Окончательно решить проблему неприятного запаха питьевой воды должна предстоящая реконструкция Метелевского водозабора. Она начнется после того, как более 60% города будет переведено на снабжение с Велижанского водозабора.

"Там запущены практически все фильтры второй очереди, остаются отделочные работы, заливка полов, шлифовка, - сообщил Максимов. - Планируем закончить все к концу июля. Подрядная организация для реконструкции в Метелево уже выбрана, проект рассчитан на два года".

Николай Ступников