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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский проект по сохранению здоровья дачников признан лучшим в стране

Общество, 13:56 28 июля 2021

Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики Тюменской области | Фото: Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики Тюменской области

Опыт работы с населением регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Тюменской области признан лучшим в стране. Тюменский проект был представлен в конкурсной программе "Здоровье нации" Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России", сообщает центр.

Тюменцы рассказали о сотрудничества с региональным отделением Союза садоводов России по сохранению здоровья дачников в летний период. В рамках проекта была открыта "Школа садовода", в осеннее-зимний период проводились обучающие лекции, мастер-классы в режиме онлайн и занятия ЛФК для подготовки к дачному сезону, а в летний период - спортивные занятия для взрослых и детей, обследования, вакцинация, обучение оказанию первой помощи при кризисных состояниях. Проект работает в регионе пять лет, участие в мероприятиях ежегодно принимают около 1 тыс. человек.

Также стенд Тюменской области посетил президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия, отметив опыт региона и вручив благодарственное письмо губернатору Тюменской области Моору за поддержку мероприятий форума "Здоровье нации – основа процветания России".

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# здравоохранение , ЗОЖ , профилактика

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