В Тюменском районе готовность к отопительному сезону составляет 60%

| Фото: Пресс-служба главы Тюменского района | Фото: Пресс-служба главы Тюменского района

Коммунальщики проверят и подготовят почти 154 км тепловых, 166 км водопроводных и 79 км канализационных сетей, 126 котельных и девять водонапорных башен, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

В с. Созоново на ул. Советская, 6а проводится замена двух отопительных котлов. Они уже приобретены.

В настоящий момент к отопительному сезону во всем районе подготовлено уже более 60% инфраструктуры, на 55,4% завершены работы на социальных объектах. Как обещают специалисты, тепло поступит по всей территории обслуживания в срок.