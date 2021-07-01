Тобольские молодожены искали обручальные кольца на мусоросортировочном заводе

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

На мусоросортировочный завод за помощью обратились молодожены из Тобольска, которые по ошибке выбросили в мусорное ведро обручальные кольца, сообщает Тюменское экологическое объединение.

По словам специалистов предприятия, молодой муж приехал на завод и подошел к оператору смены: он слышал много историй, когда вещи удавалось найти на конвейерной ленте МСЗ уже после их путешествия в кузове мусоровоза.

Молодому человеку провели экскурсию по предприятию и показали зону разгрузки спецтехники, рассказали о том, как проходит процесс сортировки. Работники МСЗ, которые обрабатывали нужную партию отходов, с пониманием отнеслись к проблеме и обращали внимание на подходящие по описанию предметы, но в потоке коммунальных отходов такую мелочь, как бумажный сверток, найти практически невозможно.

"К сожалению, подобные ситуации иногда случаются – жители региона и даже предприятия случайно выбрасывают в контейнеры ценные для них вещи и документы. Но все находки на мусоросортировочных заводах – дело случая, увидеть что-то конкретное на конвейере специально почти невозможно. Поэтому мы просим жителей Тюменской области с вниманием относиться к тому, что они отправляют в ведро", – подчеркнула первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.