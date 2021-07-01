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В Центре карьеры ТИУ студентам помогают составить резюме и пройти собеседование

Общество, 09:03 29 июля 2021

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Повысить компетенции, стать более конкурентоспособными и найти работу мечты выпускникам Тюменского индустриального университета помогает центр карьеры вуза, сообщает учебное учреждение.

Центр реализует несколько проектов. В школе "Карьера" выпускники участвуют в тренингах и мастер-классах, узнают тонкости прохождения онлайн-собеседований, получают рекомендации по составлению грамотного резюме и выбору компаний и проектов для прохождения стажировок и дальнейшего трудоустройства.

Одним из таких мероприятий в этом году стал онлайн мастер-класс Brunel, крупнейшей рекрутинговой компании в мире. Во время эфира ученики "Карьеры" пообщались со специалистами по кадровым услугам и попробовать себя в роли кандидата на должность в престижной компании.

ТИУ также реализует проект по развитию цифровой карьерной среды на платформе "Факультетус", на которой выпускники напрямую общаются с потенциальными работодателями.

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# карьера , ТИУ , трудоустройство

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