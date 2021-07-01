Тюменским студентам предлагают бесплатно путешествовать по России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отправиться в бесплатное путешествие в один из городов России смогут студенты Тюменского государственного университета в августе. В рамках программы развития студенческого туризма одна группа из 10 человек побывает в Уфе, другая — в Нижнем Новгороде.

В Тюмени программу студенческого туризма, предложенную министерством образования и науки РФ, поддержали Welcome-центр и Молодежка ТюмГУ. Почему для путешествий выбрали эти два города и что студентов ждет в поездках, рассказала руководитель Welcome-центра Алина Теплякова.

"Мы решили охватить два вида туризма — культурно-исторический и активный. Уфа — это походы и удивительная природа, студенты смогут полюбоваться красотами водопада Кук-Караук, поднимутся на Орлиные скалы. Нижнему Новгороду в этом году исполняется 800 лет, когда еще, как не сейчас, ехать изучать этот город. Студенты посетят древнейший город Нижегородского Поволжья Городец, его музеи, монастырь, побывают в родовом гнезде Шереметьевых", — пояснила Алина Теплякова.

В Welcome-центре ТюмГУ отмечают, что в рамках программы "Студтуризм 2021" студенты могут и сами отправиться в путешествие, на выбор — 15 городов России, подробная информация здесь.

Побороться за место в составе групп, одна из которых на пять дней отправится в Уфу, а другая — в Нижний Новгород, студенты ТюмГУ могут до 30 июля. Для этого нужно заполнить анкету на сайте АИС "Молодежь России" и опубликовать мотивационный пост в своих социальных сетях, используя хештеги #студтуризм #МолодежкаТюмГУ. Организаторы путешествий предупреждают, что одно из требований к участникам — наличие сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.

Влада Нерадовская