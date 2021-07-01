Туристы Тюменской области смогут воспользоваться 20% кешбэком до 31 августа
Окно продаж туристического кешбэка продлено до 31 августа. Такое решение принял Ростуризм 28 июля. Ранее планировалось, что оно продлится до 31 июля.
"Условия текущего этапа прежние: туристу на карту вернётся 20 процентов стоимости тура или проживания, в максимуме – 20 тысяч рублей. Оплатить нужно картой МИР. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать можно в любой регион с 1 октября и по 24 декабря. При этом в круиз можно будет отправиться с 1 сентября до окончания навигации. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей", - рассказали в агентстве по туризму.
Среди наиболее популярных туров россияне выбирают Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Активно покупают оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень.
Участниками туристического кешбэка с 2020 года уже стали более 2 млн человек. Они купили туров и проживание на общую сумму около 35,5 млрд рублей. Туристам при этом автоматически вернулось около 6,7 млрд рублей.
К программе подключено 3 тыс. партнеров: отелей, туроператоров, круизов и агрегаторов. Все доступные предложения и список партнеров опубликованы на сайте мирпутешествий.рф и постоянно пополняются в режиме реального времени.