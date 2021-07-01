Туристы Тюменской области смогут воспользоваться 20% кешбэком до 31 августа

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Окно продаж туристического кешбэка продлено до 31 августа. Такое решение принял Ростуризм 28 июля. Ранее планировалось, что оно продлится до 31 июля.

"Условия текущего этапа прежние: туристу на карту вернётся 20 процентов стоимости тура или проживания, в максимуме – 20 тысяч рублей. Оплатить нужно картой МИР. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать можно в любой регион с 1 октября и по 24 декабря. При этом в круиз можно будет отправиться с 1 сентября до окончания навигации. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей", - рассказали в агентстве по туризму.

Среди наиболее популярных туров россияне выбирают Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Активно покупают оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень.

Участниками туристического кешбэка с 2020 года уже стали более 2 млн человек. Они купили туров и проживание на общую сумму около 35,5 млрд рублей. Туристам при этом автоматически вернулось около 6,7 млрд рублей.

К программе подключено 3 тыс. партнеров: отелей, туроператоров, круизов и агрегаторов. Все доступные предложения и список партнеров опубликованы на сайте мирпутешествий.рф и постоянно пополняются в режиме реального времени.