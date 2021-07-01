Школы Тюменской области могут перевести на единый интернет-тариф

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единый тариф для школ на оплату услуг провайдера планируют установить во всех регионах России.

Руководитель образовательного центра для одаренных детей "Сириус", сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рекомендации по достижению цифрового равенства в общеобразовательных учреждениях.

Елена Шмелева предлагает провести мониторинг стоимости услуг провайдеров в образовательных учреждениях, определить причины превышения цены на интернет-услуги и рассмотреть вопрос о разработке механизма по определению и фиксации единого тарифа для школ на оплату услуг провайдера.

Также руководитель образовательного центра для одаренных детей "Сириус" считает, что необходимо определить и установить единый для всех регионов РФ стандарт качества, предоставляемого общеобразовательным организациям интернет-соединения.

"Около трети образовательных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования, находятся в неравном положении по отношению к другим подобным организациям. Это связано с тем, что они вынуждены тратить больше на оплату услуг по обеспечению доступа к сети Интернет при отсутствии прямой зависимости между стоимостью услуг и скоростью", - заявила Елена Шмелева.

По ее словам, у всех детей должен быть равный доступ к культурному и социальному капиталу, а такая ситуация не позволяет полностью раскрыть потенциал ребенка.

В результате совместной работы ФАС и Минцифры были выявлены различия в стоимости услуг по подключению в рамках госконтрактов и тех контрактов, которые регионы реализовывали сами. "Стоимость передачи данных по контрактам субъектов РФ значительно выше стоимости аналогичных услуг, оплачиваемых в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", добавили в Минцифры. В Госдуме посчитали возможным введение единого интернет-тарифа для всех школ.