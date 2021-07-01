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На Базарной площади в Тобольске три дня будут показывать кино, мультфильмы и концерты

Общество, 13:52 29 июля 2021

центр искусств и культуры Тобольска | Фото: центр искусств и культуры Тобольска

Кинопикник на Базарной площади в Тобольске будет работать с 30 июля по 1 августа, сообщает городской центр искусств и культуры.

Тоболяки и гости города бесплатно могут посмотреть художественные фильмы, мультфильмы и музыкальные концерты. 30 июля в 17 часов состоится показ мультфильма "Алеша Попович и Тугарин змей", в 18 часов 15 минут покажут концерт группы Би-2 с симфоническим оркестром, в 20 часов 45 минут начнется фильм "Девчата".

31 июля в 17 часов начнется литературно-музыкальный вечер, в 18 часов начнется показ фильма "Москва слезам не верит", а в 20 часов 45 минут - "Неуловимые мстители".

1 августа в 16 часов можно будет посмотреть мультфильм "Волшебник страны Оз", в 17 часов 45 минут начнется показ картины "Операция Ы", а в 19 часов 15 минут "Бриллиантовая рука".

Вход на все показы свободный.

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# кинопоказы , Тобольск , уличное кино

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