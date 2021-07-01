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Россияне начнут получать спортивный вычет с 1 августа

Общество, 17:51 29 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Налоговый вычет за занятия спортом начнут применять в России. Закон вступит в силу 1 августа. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

"Спортивный" вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими соцвычетами. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей.

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# Государственная дума , налоги

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