Работы Сибирской ковровой фабрики популярны за рубежом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От двух до шести месяцев в зависимости от размера необходимо для изготовления уникального ковра от Сибирской ковровой фабрики. За день работницы вяжут до 10 тыс. двойных и полуторных узлов, тратя на каждый в среднем около трех секунд.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор Сибирской ковровой фабрики Анатолий Кондратьев.

"Ковры пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом. Больше всего заказов поступает из США, Германии, Испании, Франции и Казахстана. За рубежом больше ценят ручную работу, в нашей стране почему-то ручной труд ценится не так", - отметил он.

Весь процесс на Сибирской ковровой фабрике выполняется только вручную. Для изготовления ковра с учетом определенного размера, плотности, технологии и рисунка художник предварительно делает эскиз будущего изделия, а потом изготавливает технологическую карту. Рисунок художник вручную переносит на канвовую бумагу, разделенную на миллиметровые клетки, причем каждая клетка соответствует одному ворсовому узелку. Этот этап может занимать около двух недель. Пока создается карта, работа на фабрике кипит. Прежде чем мастерицам сесть за станок, необходимо провести еще около 20 операций, включая подготовку чистошерстяной пряжи, хлопчатобумажной основы для каркаса ковра и заправке ковроткацкого станка.

Сибирские ковры прославились благодаря ярким цветам на черном фоне. Он символизирует плодородную землю, а яркие букеты означают благодатное и теплое лето. Обилие красных цветов говорит о страсти, могуществе и богатстве Сибири. До сих пор на Сибирской ковровой фабрике вдохновляются этой тематикой, но не забывают привносить и современные тенденции.

"В последнее время очень популярным становится изображение родителей на ковре, выполненное по рисунку. Это ковры-картины, портреты, они могут украсить не только детскую комнату, но и стать настоящей семейной реликвией, так как срок службы изделий 50 лет и более. С нашей помощью у людей появляется неповторимый ковер, который выполнен только в одном экземпляре", - отметил Анатолий Кондратьев.

По его словам, индивидуальные заказы поступают разного рода. Это могут быть ковры не только для квартиры и дома, но и для организаций.

"Часто поступают заказы от банков, гостиниц, домов отдыха, ресторанов. Особенно поднимают имидж заведения и запоминаются посетителям ковры с фирменными логотипами организации. Для деловых встреч и корпоративных праздников изготавливаем ковровые бизнес-сувениры, отражающие определенный имидж компании. На базе нашего предприятия работает ковровое ателье, где мы предоставляем возможность разместить заказы любого размера и рисунка, выполненные в любой цветовой гамме, без ограничения в дизайне", - подчеркнул он.

Самый дорогой ворсовый ковер был соткан специально для экспозиции в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. На выставке "Сибирский ковер" можно увидеть ковер-картину выдающегося русского художника В.И. Сурикова "Взятие снежного городка", на которой как раз запечатлен тюменский махровый ковер.

Ирина Шемякина