В Тюменской области сняли карантин с озера, где ранее погибли краснокнижные пеликаны

| Фото: mnr.gov.ru | Фото: mnr.gov.ru

На озере Большое Белое в Армизонском районе снят карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц на территории отдельных сел и деревень Армизонского района были введены в Тюменской области с 28 июня. Здесь, в заказнике "Белоозёрский" была отмечена массовая гибель краснокнижных кудрявых пеликанов. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, причиной смерти пеликанов стал птичий грипп.

Под карантин попадали эпизоотический очаг, находящийся в пределах границ озера Большое Белое в 2 км от села Калмакское, угрожаемая зона на глубину 5 км от границ озера, включая село Калмакское и деревню Полое. Зона наблюдения распространялась на глубину в 12 км, в том числе на села Южно-Дубровное и Орлово, деревни Новорямова, Данькова, Бурлаки, Комлева, Гоглина, Шабалина, Няшино, Забошное Армизонского района.

На территории неблагополучного пункта после отмены карантина в течение трех месяцев всем владельцам птиц следует ограничить вывоз инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.