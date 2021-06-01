  • 30 июня 202130.06.2021среда
  • USD72,3723
    EUR86,2026
  • В Тюмени 30..32 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ситуация с гибелью пеликанов в Тюменской области - на контроле у главы Росприроднадзора

Общество, 11:29 30 июня 2021

со страницы Светланы Радионовой ВКонтакте | Фото: со страницы Светланы Радионовой ВКонтакте

Ситуацию с гибелью краснокнижных пеликанов в Армизонском районе Тюменской области держит на контроле глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

"Подтвердились худшие опасения: специалисты объявили, что причиной смерти пеликанов в заказнике "Белоозёрский" в Тюменской области стал птичий грипп. Число мертвых птиц, которых удалось обнаружить, выросло уже до сорока", - сообщила она.

Напомним, что с 28 июня в Армизонском районе введен карантин по птичьему гриппу. Под ограничения попали 12 населенных пунктов и Большое Белое озеро. Ранее руководитель Росприроднадзора писала, что в заказнике "Белоозёрский" было обнаружено 20 мертвых пеликанов. Вместе с природоохранной прокуратурой и региональными властями в ведомстве прорабатывали несколько версий, был направлен материал для проверки на наличие птичьего гриппа, одновременно был произведен отбор проб на предмет загрязнения водного объекта.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских также взял ситуацию на контроль.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Армизонский район , Красная книга , пеликаны , птичий грипп , Росприроднадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:18 30.06.2021Вакцинацией от COVID-19 охвачены 60% тюменских таможенников
13:07 30.06.2021Более пятисот человек проголосовали за бренд для тюменских спасателей
12:32 30.06.2021Ялуторовские медики экстренно извлекли 10-сантиметровый камень из мочевого пузыря пациента
12:00 30.06.2021Локдаун из-за COVID-19 могут объявить еще в шести муниципалитетах Югры