Ситуация с гибелью пеликанов в Тюменской области - на контроле у главы Росприроднадзора

| Фото: со страницы Светланы Радионовой ВКонтакте | Фото: со страницы Светланы Радионовой ВКонтакте

Ситуацию с гибелью краснокнижных пеликанов в Армизонском районе Тюменской области держит на контроле глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

"Подтвердились худшие опасения: специалисты объявили, что причиной смерти пеликанов в заказнике "Белоозёрский" в Тюменской области стал птичий грипп. Число мертвых птиц, которых удалось обнаружить, выросло уже до сорока", - сообщила она.

Напомним, что с 28 июня в Армизонском районе введен карантин по птичьему гриппу. Под ограничения попали 12 населенных пунктов и Большое Белое озеро. Ранее руководитель Росприроднадзора писала, что в заказнике "Белоозёрский" было обнаружено 20 мертвых пеликанов. Вместе с природоохранной прокуратурой и региональными властями в ведомстве прорабатывали несколько версий, был направлен материал для проверки на наличие птичьего гриппа, одновременно был произведен отбор проб на предмет загрязнения водного объекта.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских также взял ситуацию на контроль.

Дарья Казакова