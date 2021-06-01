Карантин по птичьему гриппу ввели в 12 населенных пунктах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц на территории отдельных сел и деревень Армизонского района ввели в Тюменской области с 28 июня. Постановление об этом подписал губернатор Александр Моор.

Под карантин попадают эпизоотический очаг, находящийся в пределах границ озера Большое Белое в 2 км от села Калмакское, угрожаемая зона на глубину 5 км от границ озера, включая село Калмакское и деревню Полое. Зона наблюдения распространяется на глубину в 12 км, в том числе на села Южно-Дубровное и Орлово, деревни Новорямова, Данькова, Бурлаки, Комлева, Гоглина, Шабалина, Няшино, Забошное Армизонского района.

На время действия ограничительных мер в неблагополучном пункте в границах Большого Белого озера закрыты все дороги и тропы, ведущие из него. Ситуацию будут контролировать круглосуточные контрольно-пропускные пункты, оборудованные дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками. В зоне карантина ограничат передвижение транспорта, а допущенные авто будут обязательно дезинфицировать на въезде и выезде.

Внутри эпизоотического очага прекратят перемещение птицы и вывоз птиц, яиц, других продуктов птицеводства, кормов, инвентаря, оборудования и помета. Торговля птицей также будет приостановлена, как и отгрузка продукции убоя, кроме зоологических садов, вивариев, коллекций птицы, питомников птицы, выставок и рынков живой птицы.

Ограничения устанавливаются до особого распоряжения об отмене не ранее 21 дня со дня уничтожения всего восприимчивого поголовья и проведения заключительной дезинфекции.

Дарья Казакова