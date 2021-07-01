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Успешные маркетинговые находки тюменцев отметят эксперты премии PROOF

Общество, 18:53 29 июля 2021

организаторов маркетинговой премии PROOF

Оригинальные маркетинговые интеграции и находки тюменских компаний в период пандемии оценит жюри специальной маркетинговой премии PROOF. Подать заявку можно до 31 июля.

По информации организаторов премии, участвовать можно в 12 номинациях.

"Несмотря на то, что период пандемии — тяжелое время для многих компаний, мы видим, что тюменский бизнес блестяще справляется с новыми вызовами. Именно поэтому мы решили добавить номинацию "маркетинговые интеграции в период пандемии". Многие даже не задумываются о том, что их шаги, сделанные в маркетинге в это время, являются оригинальными, интересными ходами и должны быть представлены профессиональному сообществу как кейсы и позитивные практики, - говорит создатель "Свидетелей маркетинга", организатор премии Кристина Евграфова.

Премия PROOF - это возможность посмотреть на себя со стороны, получить оценку своих достижений от профессионального сообщества, добавила она.

Подать заявку на участие можно до 31 июля на сайте. Церемония награждения финалистов пройдет в креативном пространстве FACTURA 13 августа.

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# маркетинг , премия

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