В Тюмени на ул. Щорса благоустроят зеленый уголок с хоккейным кортом по нацпроекту

| Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте

Зеленый уголок на ул. Щорса, 1а благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда". Предварительно на территории заменили теплотрассу, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Подрядчики отсыпают песчаное основание для будущих пешеходных дорожек, площадок и газонов, выставляют бордюры, это требует практически ювелирной точности. Работы на территории выполнены на 18%. Обсуждая с подрядчиками детали благоустройства, глава города Руслан Кухарук попросил их ускориться.

| Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте

Территорию украсят газонами, высадят деревья, установят детскую и спортивную площадки с травмобезопасным покрытием. Здесь появится несколько спортивных элементов – тренажерное и турниковое оборудование, к осени установят хоккейный корт площадью 512 кв. метров.

У здания построят парковку на 42 машиноместа.