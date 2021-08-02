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Добровольцы 55+ на реализацию проектов могут получить 200 тыс. рублей

Общество, 09:05 02 августа 2021

Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" во ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" во ВКонтакте

Стартовал прием заявок на Всероссийский грантовый конкурс "Молоды душой", который поддерживает добровольческие инициативы людей старшего поколения. Дедлайн 30 августа, сообщает Росмолодежь.

Конкурс разделен на треки: "Волонтерские центры" и "Социальные проекты". По первому направлению заявки могут подать юридические лица. По второму – "серебряные" волонтеры и лидеры "серебряного" добровольчества. Заявки принимаются в номинациях: "Доброе сердце", "Профессиональная траектория", "Когнитивное здоровье старшего поколения".

Победители получат гранты до 200 тыс. рублей и пройдут обучение у ведущих экспертов "серебряного" волонтерства. В сопровождении проектов отличившимся участникам помогут организаторы конкурса.

Конкурс пройдет в несколько этапов: с 31 августа по 13 сентября эксперты оценит заявки. Участники представят свои проекты в онлайне с 14 сентября по 2 октября. Результаты объявят 3-5 октября.

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# волонтеры , серебряные волонтеры

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