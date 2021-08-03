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В ТИУ оценили доступность объектов образования для студентов с ОВЗ

Общество, 08:21 03 августа 2021

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Около 60 студентов с инвалидностью обучаются в ТИУ. В вуз ежегодно поступают 10-15 человек с ограничениями по здоровью, большинство - с соматическими нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Для этих студентов создают возможность беспрепятственного доступа в аудитории и другие помещения. Учебные корпуса оборудованы кнопками вызова, предусмотрены места для парковки инвалидов и их сопровождающих.

Во всех корпусах функционируют мультимедийные аудитории и система "Говорящий город". Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата создана специализированная компьютерная аудитория с аудио- и видеотехническими средствами, оборудован бассейн "Зодчий", стадион политехнического отделения Многопрофильного колледжа ТИУ. Библиотечно-издательский комплекс оснащен специальными местами, есть брайлевский дисплей и специальное программное обеспечение для студентов с нарушениями зрения.

Планируется совершенствовать физическую доступности объектов университетского комплекса. Проведена паспортизация доступности объектов, создана комиссия по проведению обследования зданий и сооружений, разработана дорожная карта по улучшению показателей доступности до 2030 года.

По данным опроса ТИУ среди студентов с инвалидностью, учащиеся высоко оценили уровень инклюзивного образования в вузе.

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# инклюзивное образование , ТИУ

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