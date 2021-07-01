Музею семьи Николая II в Тобольске подарили конверт от старинного письма сочувствия из Японии

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

В фонды Тобольского музея-заповедника поступил редкий экспонат. Конверт от письма 1891 года, посланного японским чиновником цесаревичу Николаю Александровичу, будет выставлен в музее семьи императора Николая II в Тобольске.

Экспонат связан с драматическим событием, произошедшим во время Восточного путешествия цесаревича Николая. 11 мая 1891 года в городе Оцу на будущего российского императора было совершено покушение: один из японских полицейских внезапно бросился к цесаревичу и нанес ему два удара саблей.

"После инцидента в Оцу японский император был сильно обеспокоен вероятностью резкого ухудшения отношений с Российской Империей и старался предпринять все меры, чтобы сгладить ситуацию. В том числе он объявил о трехдневном перерыве в школьном обучении и инициировал направление писем сочувствия от народа Японии в Киото, где в то время находился цесаревич. Всего, по легенде было отправлено 24 тысячи писем", — сообщил даритель конверта Андрей Родионов из Москвы.

Письмо от него было направлено наследнику российского престола от главы деревни Ина японской провинции Хидака-гун Хигасидэ Нагафуку.

До этого Андрей Родионов, побывавший в музее семьи императора Николая II в Тобольске, передал в фонды Тобольского музея-заповедника японскую саблю офицера японской армии эпохи Мэйдзи образца 1886 года — как отсылку к тому же инциденту.