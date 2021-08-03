Эксперт назвал сильные стороны команды Тюменской области по развитию интернет-коммуникаций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Умение делать комплексные медийные проекты уровня федеральных digital-агентств, а также качественный мониторинг и оперативное опровержение фейковых новостей в соцсетях и мессенджерах – сильные стороны команды Тюменской области.

Такое мнение высказал руководитель центра развития компетенций АНО "Диалог" Андрей Цепелев, комментируя итоги рейтинга глав регионов по развитию интернет-коммуникаций, который подготовило АНО "Диалог регионы" для администрации президента. Согласно предварительным итогам губернатор Тюменской области Александр Моор вошел топ лидеров этого рейтинга.

По словам эксперта, команда информационного блока правительства Тюменской области работает креативно, вовремя улавливает тренды и успешно развивает официальные паблики органов власти в соцсетях.

"Тюменская область, безусловно, один из лучших регионов в плане работы власти в интернете. У региона самые крупные на Урале официальные паблики правительства, общая сумма подписчиков более 250 000, с качественным и интересным визуальным контентом. Всего два региона в России имеют крупные верифицированные аккаунты в TikTok — Тульская и Тюменская области (больше 160 тысяч подписчиков)", - отметил Андрей Цепелев.

Он подчеркнул, что Тюменская область часто подает пример инновационных разработок в сфере интернет-коммуникаций, многие подобные разработки обсуждаются с коллегами из других регионов и внедряются за пределами региона как лучшие практики.

Татьяна Тихонова