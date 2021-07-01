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Спектакль-променад "Легенда о реке" можно посмотреть в цифровом формате

Общество, 11:49 31 июля 2021

организаторов фестиваля "Сны улиц" | Фото: организаторов фестиваля "Сны улиц"

Тюменцы могут посмотреть спектакль-променад "Легенда о реке", подготовленный специально ко дню празднования 435-летия города, в цифровом формате.

Фестиваль "Сны улиц" совместно с проектом Фиджитал предлагают зрителям пережить новый театральный опыт. Для просмотра необходимо перейти по ссылке и отправиться в путешествие по виртуальным "Снам улиц".

Зрители смогут наполнить сон различными объектами и персонажами. Также в любой момент путешествия можете перейти по ссылке внутри, проверить свои знания о Тюмени и стать одним из пяти счастливчиков, которые получат сувениры от фестиваля. Победителей определит генератор случайных чисел 2 августа.

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# Сны улиц , Фиджитал

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