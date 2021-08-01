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Жительница Тюмени победила на конкурсе волонтеров "Воды России"

Общество, 12:51 01 августа 2021

voda.org.ru

Тюменка Юлия Кокшарова вошла в число 12 лучших волонтеров всероссийской акции "Воды России". За проведение масштабной экологической акции ее наградили поездкой на Байкал

Акцию по очистке берегов озера Круглого Юлия Кокшарова и еще более более 20 горожан провели 7 июля, сообщает "Тюменская область сегодня". Организаторы проекта "Вода России" обеспечили активистов всем необходимым инвентарем: перчатками, косынками, мешками и жилетами. Волонтеры собрали 30 мешков мусора. На днях организаторы всероссийского проекта огласили результаты конкурса лучших волонтеров.

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