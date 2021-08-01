Средняя зарплата увеличилась в Тюменской области

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Среднемесячная номинальная зарплата увеличилась в Тюменской области в 2021 году. В феврале она составила 52 тыс. 56 рублей, в марте – 54 тыс. 393 рубля, в апреле – 54 тыс. 908 рублей.

Для сравнения: в январе 2021 года, а также в октябре и ноябре 2020 года жителям Тюменской области в среднем было начислено более 48 тыс. рублей на человека. В декабре наблюдался традиционный подъем – средний заработок превысил 67 тыс. рублей. По итогам 2020 года этот показатель составил 50 тыс. 634 рублея, сообщает "Вслух.ру", ссылаясь на последние данные Тюменьстата.

В январе-апреле 2021 года самые высокие средние зарплаты были начислены в следующих сферах: добыча сырой нефти и природного газа – 172 тыс. 212 рублей, предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых - 154 тыс. 579 рублей, производство химических веществ и химических продуктов – 136 тыс. 856 рублей, научные исследования и разработки – 99 тыс. 368 рублей, деятельность воздушного и космического транспорта - 94 тыс. 761 рубль, производство машин и оборудования – 85 тыс. 839 рублей, производство кокса и нефтепродуктов – 80 тыс. 804 рубля, финансовая и страховая деятельность - 76 тыс. 38 рублей.